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Ракурс
У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений України

У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений України

14 сер 2023, 11:14
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У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, котрий очолював українську дипломатичну місію в країні. Український дипломат втопився в озері Севан, повідомили у МВС Вірменії.


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Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 метрів від берега помітили у воді чоловіка, який тонув.

Олександр Сенченко

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли її з глибини приблизно 1,5 м та доставили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Джерело: Ракурс


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