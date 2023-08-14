У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений України

https://racurs.ua/ua/n186168-u-virmeniyi-tragichno-zagynuv-tymchasovyy-povirenyy-ukrayiny.html

Ракурс

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко, котрий очолював українську дипломатичну місію в країні. Український дипломат втопився в озері Севан, повідомили у МВС Вірменії.

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Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 метрів від берега помітили у воді чоловіка, який тонув.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли її з глибини приблизно 1,5 м та доставили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.