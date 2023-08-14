Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гіпермаркет Fozzy в Одесі згорів виключно через пожежу - Повітряні сили

Гіпермаркет Fozzy в Одесі згорів виключно через пожежу — Повітряні сили (ФОТО)

14 сер 2023, 12:23
999

Медіа поширюють фото вигорілого одеського гіпермаркету Fozzy, а в соцмережах люди припускають, що такі руйнування міг спричинити лише прямий удар дрона або ракети.


.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю» запевнив, що ППО у ніч проти 14 серпня збила усі цілі. Fozzy згорів виключно через пожежу. Він пояснив, що дрони Shahed летять на низькій висоті, і коли їх збивають, то є дуже великий розліт палаючих уламків. Це й дає велику руйнівну вибухову хвилю.

Через нічну атаку росіян в Одесі нарахували 203 пошкоджених будинки. Більшість постраждала від уламків та вибухової хвилі. Загалом це багатоповерхівки, до 10 закладів освіти та один памʼятник архітектури.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів