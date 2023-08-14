Гіпермаркет Fozzy в Одесі згорів виключно через пожежу - Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n186172-gipermarket-fozzy-v-odesi-zgoriv-vykluchno-cherez-pojeju-povitryani-syly-foto.html

Ракурс

Медіа поширюють фото вигорілого одеського гіпермаркету Fozzy, а в соцмережах люди припускають, що такі руйнування міг спричинити лише прямий удар дрона або ракети.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю» запевнив, що ППО у ніч проти 14 серпня збила усі цілі. Fozzy згорів виключно через пожежу. Він пояснив, що дрони Shahed летять на низькій висоті, і коли їх збивають, то є дуже великий розліт палаючих уламків. Це й дає велику руйнівну вибухову хвилю.

Через нічну атаку росіян в Одесі нарахували 203 пошкоджених будинки. Більшість постраждала від уламків та вибухової хвилі. Загалом це багатоповерхівки, до 10 закладів освіти та один памʼятник архітектури.