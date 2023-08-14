Митрополита УПЦ МП Павла госпіталізували. Фото:

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Ракурс

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло (Лебідь) потрапив до лікарні.

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Колишнього намісника Києво-Печерської лаври 14 серпня терміново госпіталізували до кардіологічного відділення однієї із київських лікарень. Йому зробили операцію. Про це адвокат Микита Чекман повідомив у Telegram.

Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у «порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» та «глорифікації учасників збройної агресії росії проти України», внесли заставу 33 млн грн. Він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу начебто дали понад тисячу осіб.