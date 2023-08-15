Вночі українські захисники знищили 16 крилатих ракет

https://racurs.ua/ua/n186199-vnochi-ukrayinski-zahysnyky-znyschyly-16-krylatyh-raket.html

Ракурс

У ніч на 15 серпня приблизно о 4.00 російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

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Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

чотири крилаті ракети Х-22 — з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

чотири крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою українська ППО знищила16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано восьми пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

«Ракурс» повідомляв про влучання у Львові, Дніпрі та Луцьку.

У Львові російська ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше як 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Загиблих немає, люди зазнали легких травм.

У Луцьк є влучання в одне із промислових підприємств, попередньо постраждало двоє людей. Станом на 7.35 загинуло троє людей.

У Смілі на Черкащині російські ракети уразили територію приватного підприємства та медзакладу. Було пошкоджено мережі водо- і теплопостачання, частина міста наразі без води.

Під час масованої атаки над Дніпропетровщиною збили сім крилатих ракет Х-101/555. Ворог завдав удару по підприємству в обласному центрі. Виникла пожежа. Поранені дві людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження. 70-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.