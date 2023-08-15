рф у Луцьку атакувала шведський завод підшипників, загинуло троє працівників

https://racurs.ua/ua/n186215-rf-u-lucku-atakuvala-shvedskyy-zavod-pidshypnykiv-zagynulo-troie-pracivnykiv.html

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Ракетна атака країни-агресора росії по Луцьку вранці 15 серпня забрала життя трьох працівників шведського заводу з виробництва підшипників SKF.

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Про це сьогодні повідомив речник SKF Карл Б'єрнстам, пише Reuters.

Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наша фабрика постраждала під час цієї атаки, — заявив спікер шведського виробника підшипників.

Б'єрнстам додав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані підприємству.

Згідно з останнім звітом SKF, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1 тис. 100 співробітників в Україні, більшість з яких працюють на заводі у Луцьку.

Окрім цього, у звіті вказано, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.