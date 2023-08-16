НГУ спопелила комплекс спостереження «Муром-М». Фото:

https://racurs.ua/ua/n186241-nacgvardiyci-spopelyly-rosiyskyy-kompleks-sposterejennya-murom-m.html

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Бійці Нацгвардії знищили російський автоматичний комплекс відеоспостереження «Муром-М», призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані

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Спопелили ворожу техніку на Бахмутському напрямку військовослужбовці бригади швидкого реагування Національної гвардії «Рубіж». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Був «Муром-М» і вже немає. Бригада швидкого реагування Нацгвардії «Рубіж» на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовослужбовці 3-го полку Сил спецоперацій України у взаємодії з дружнім підрозділом Сил оборони на одному з напрямків спопелили відразу три одиниці техніки противника — автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель», машину технічної підтримки разом з особовим складом та танк.