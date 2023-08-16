Україна вивела з ладу п'ять російських десантних кораблів. Фото:

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Україна вивела з ладу п’ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту російської федерації.

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Сам Чорноморський флот агресор ще до повномасштабного вторгнення в Україну поповнював як міг. Під виглядом навчань до шести наявних десантних кораблів ворог додав ще шість ВДК. Однак зараз для окупантів перекрита можливість поповнювали флот у Чорному морі. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в ефірі FREEDOM.

Але результат відомий: п’ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати, — заявив він.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни Сили оборони знищили та пошкодили 18 кораблів та катерів.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що за допомогою безпілотників власного виробництва успішно вразили Кримський міст, російський великий десантний корабель «Оленегорський гірник» та танкер SIG.