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Ракурс
ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині. Фото:

Звільнення Урожайного на Донеччині показав Генштаб (ВІДЕО)

16 сер 2023, 14:50
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Українські військові вибили російських окупантів з селища Урожайне Донецької області.


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У контрнаступальних діях брали участь військові 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ої окремої бригади морської піхоти. Про це 35-та ОБМП та Генштаб ЗСУ 16 серпня повідомила в Facebook.

На кадрах показано, як українські реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» гатять по позиціях загарбників у селищі, а ворог у паніці тікає з Урожайного. Також можна побачити, як бійці ЗСУ заходять у населений пункт та встановлюють прапор.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр вранці 16 серпня повідомляла, що Урожайне перейшло під контроль української армії. Підрозділи Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Ракурс


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