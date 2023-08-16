ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186246-zvilnennya-urojaynogo-na-donechchyni-pokazav-genshtab-video.html

Ракурс

Українські військові вибили російських окупантів з селища Урожайне Донецької області.

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У контрнаступальних діях брали участь військові 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ої окремої бригади морської піхоти. Про це 35-та ОБМП та Генштаб ЗСУ 16 серпня повідомила в Facebook.

На кадрах показано, як українські реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» гатять по позиціях загарбників у селищі, а ворог у паніці тікає з Урожайного. Також можна побачити, як бійці ЗСУ заходять у населений пункт та встановлюють прапор.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр вранці 16 серпня повідомляла, що Урожайне перейшло під контроль української армії. Підрозділи Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах.