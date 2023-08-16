Країни Балтії та Польща обговорять питання закриття кордону з білоруссю вже цього місяця

https://racurs.ua/ua/n186249-krayiny-baltiyi-ta-polscha-obgovoryat-pytannya-povnogo-zakryttya-kordonu-z-bilorussu-vje-cogo.html

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Держави Балтії та Польща обговорюють між собою можливість повного закриття кордону з білоруссю.

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Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, і ми узгодимо фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону, — заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус заявив, що закриття всіх шести пунктів на кордоні з білоруссю викличе серйозні організаційні проблеми.

16 серпня стало відомо, що Литва з 18 серпня закриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю. Це пояснюють «загрозою нацбезпеці та запобіганню контрабанди».

Зараз через «Шумкас» і «Тверечюс» здебільшого їздить легковий та порожній вантажний транспорт.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК «Вагнера». Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.