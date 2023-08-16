НАТО в обмін на території - в Альянсі назвали помилкою заяву про поступки України

https://racurs.ua/ua/n186260-nato-v-obmin-na-terytoriyi-v-alyansi-nazvaly-pomylkou-zayavu-pro-postupky-ukrayiny.html

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Голова апарату генсека НАТО Стіан Йєнссен назвав помилковими свої попередні заяви про те, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу в обмін на відмову від деяких своїх територій.

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Раніше під час публічної дискусії в Норвегії Єнсен припустив, що задля безпеки Україна може піти на територіальні поступки. Ці слова викликали різку реакцію українського МЗС, представник якого Олег Ніколенко назвав такі твердження неприйнятними.

Моя заява про цю війну була зроблена в рамках загальної дискусії про можливі сценарії майбутнього для України, і я не повинен був висловлюватися таким чином. Це була помилка, — сказав Йєнссен у середу в інтерв’ю норвезькому виданню VG.

Представники НАТО також заявили «Радіо Свобода», що слова Єнссена — це помилка.

У новому інтерв’ю VG глава апарату генсека НАТО пояснив контекст, в якому було зроблено його заяви про можливі поступки України.

Якщо і я хочу наголосити, якщо ми досягнемо моменту, коли можна вести переговори, військова ситуація на фронті, територія, питання, хто що контролює, буде безумовно головним. І він матиме вирішальне значення для можливого результату цієї війни, — сказав чиновник. — Саме з цієї причини нам дуже важливо підтримувати українців і надавати їм все необхідне.

Попередні слова НАТО про поступки розкритикував радник канцелярії президента України (Офіс президента) Михайло Подоляк.

За його словами, варіант, за якого Україна відмовляється від частини територій, — це тріумф володимира путіна.