Московити назвали атакований ними шведський завод у Луцьку військовим підприємством "київського режиму"

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Ракетний удар по луцькому заводу SKF цинічно прокоментувало посольство рф у Швеції, заявивши, що російська армія б'є виключно по військових об'єктах.

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Міноборони росії повідомило, що в ніч із 14 на 15 серпня цього року ЗС рф завдали черговий удар по ключових підприємствах військової промисловості «київського режиму». Не вловлюєте зв’язок? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку — частина українського ВПК, він виробляв підшипники для концерну «Укроборонпром». У шведській пресі про цей факт, звісно, ні слова, — цитують російських послів ЗМІ недодержави-агресора.

Нагадаємо, шведський виробник підшипників SKF 15 серпня заявив, що його завод в Луцьку був уражений ракетами. Внаслідок атаки загинули троє співробітників.

Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав під час цієї атаки, — сказав речник SKF Карл Б'єрнстам. З великим сумом ми підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті.

16 серпня у Луцьку поховали двох з трьох жертв нападу на завод у Луцьку.

SKF — найбільший у світі виробник промислових підшипників. В Україні компанія має 1,1 тис. співробітників, більшість з них працюють на луцькому підприємстві.