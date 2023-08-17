Україна намагається одержати запрошення на саміт G20 в Індії

https://racurs.ua/ua/n186269-ukrayina-namagaietsya-oderjaty-zaproshennya-na-samit-g20-v-indiyi.html

Ракурс

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький заявив, що Київ домагається отримання запрошення на саміт G20 («Групи двадцяти»), що відбудеться в Індії 9−10 вересня цього року.

.

Як передає агентство EFE, у середу міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар знову повідомив, що на цей саміт Україну не покличуть. Він пояснив це тим, що «Група двадцяти» займається економічними проблемами, а не вирішенням військових конфліктів, які мають розглядатись на Раді Безпеки ООН.

За даними EFE, Джайшанкар заявив, що на саміт у Нью-Делі запросили дев’ять країн, які не входять до G20: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Мавританія, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. України серед запрошених немає.

Росія є постійним членом G20, тому участь її делегації у саміті під питання не ставиться.

В ефірі українського телебачення Точицький сказав, що Україна працює над отриманням запрошення.

Ми вважаємо, що дії російської федерації щодо припинення «зернової угоди» — це великий виклик для економік не лише країн Африки та Азії, а й для світових економік, — цитує його українське видання «Європейська правда». — Отже, ми і партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених — і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед країн-учасниць цього саміту.

За даними агентства Bloomberg, війна в Україні буде серед питань, винесених на обговорення під час саміту «Великої двадцятки».

У G20 входять 19 найбагатших країн світу та Європейський союз. На ці країни припадає 85% світової економіки та дві третини населення планети.

2022 року Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті «двадцятки», який проходив на Балі. Тоді український президент звернувся до його учасників з відеозв’язку і розповів про свою «Формулу миру», план врегулювання війни, який передбачає повне звільнення всіх окупованих росією українських територій.