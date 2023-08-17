Момент збиття російського Ка-52 воїнами 47 бригади потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n186282-moment-zbyttya-rosiyskogo-ka-52-voyinamy-47-brygady-potrapyv-na-video.html

Ракурс

У мережі опублікували відео збиття того самого Ка-52, яке сталося уранці 17 серпня.

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Гелікоптер вартістю 16 млн дол. збили військові 47 бригади «Маґура». Як бачимо з відео, це сталося внаслідок застосування ПЗРК.

Нагадаємо, уранці 17 серпня українські бійці назавжди приземлили відразу два російських гелікоптери. Крім Ка-52 на південному напрямку, ЗСУ збили таку ж машину під Бахмутом.