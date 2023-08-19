Через падіння уламків збитого “Шахеда” на Житомирщині сталася пожежа

https://racurs.ua/ua/n186339-cherez-padinnya-ulamkiv-zbytogo-shaheda-na-jytomyrschyni-stalasya-pojeja.html

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Вночі під час масованої атаки дронами-камікадзе типу «Шахед» армія росії вдарила по одному з об'єктів інфраструктури Житомирської області.

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Ворог атакував один з об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе. Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС. Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється, — написав у Телеграм очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Раніше сьогодні Хмельницька ОВА повідомляла про двох поранених уламками скла внаслідок нічної атаки на Хмельниччину, ще шестеро осіб звернулиси до лікарів у шоковому стані. В кількох селах області вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Силам ППО вночі вдалося збити 15 з 17-ти дронів-камікадзе, якими країна-агресор рф атакувала Україну з Курська.