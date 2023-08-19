Ситуацію на фронті проаналізувала розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n186343-sytuaciu-na-fronti-proanalizuvala-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Міністерство оборони Великої Британії оцінило ситуацію на фронті за останній тиждень, де Збройні сили України продовжують наступ у південних областях.

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Спроби окупантів наступати на Куп’янському напрямку були безуспішними.

Про це повідомило у Twitter оборонне відомство Британії.

Британська розвідка вказала, що більша частина лінії фронту залишалася незмінною.

Однак на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, утримуючи село Урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян, — йдеться у повідомленні.

При цьому російські окупанти намагаються атакувати у районі Куп’янська Харківської області. Але, як зазначають у Британії, росіяни не досягли значних успіхів.

По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки, — додали британці.

Нагадаємо, 16 серпня Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області.