Кількість госпіталізованих внаслідок ракетного удару по Чернігову назвали в ОВА

Наслідки російського ракетного удару по Чернігову, фото: МВС

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У Чернігові російський ракетний удар по центру міста, завданий сьогодні, 19 серпня, забрав життя семи людей. 140 людей звернулися за медичною допомогою, з них госпіталізовано 41 особу.

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Про це сьогодні ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що у драмтеатрі, по якому вдарили ракетою рашисти, у той час проводилася зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти.

Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід — зараз займаються правоохоронні органи, — наголошує Чаус.

За інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття (у драмтеатрі є укриття, розраховане на кількасот осіб), — додав він. — Внаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

Чаус також наголосив на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.