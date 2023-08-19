Винищувач F-16, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n186367-navchannya-pilotiv-na-f-16-vje-rozpochalosya-reznikov.html

Ракурс

Українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості розпочали навчання на літаках F-16.

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Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Зазначається, що розкривати подробиці щодо цих навчань Резніков не став, проте відомо, що до їх програми також входить навчання з англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо.

За словами Резнікова, про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українські пілоти, інженери та техніки сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проект щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне — скільки, — наголосив міністр.

Також він зауважив, що важливим також є те, яка саме зброя буде на винищувачах. Тому, коли партнери ухвалюватимуть рішення про передачу цієї техніки та її кількість, будуть звертатися за згодою на це до США.

Кожна країна отримуватиме такий дозвіл і буде казати: «Я готовий передати таку кількість літаків». Відповідно, із запчастинами, можливістю забезпечення. «Я готовий передати таку кількість ракет або авіаційних бомб, або чогось ще». Тоді буде зрозуміла друга частина проекту, — зазначив Резніков.

Він зазначив, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів, лідерство щодо проєкту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.

Резніков не сумнівається в тому, що Повітряні сили застосовуватимуть винищувачі F-16. Проте коли саме — питання поки що відкрите.

Мінімальний термін на підготовку пілотів — шість місяців, — зазначив він.

Зазначається, що ці терміни стали зрозумілими після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США. Проте скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків — наразі не відомо.

Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за п’ять місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак — дуже складна система. Одного пілота недостатньо, — наголосив Резніков.

Щоби будувати виправдані очікування — мінімум шість місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше, — додав він.

Джерело: «24 канал»