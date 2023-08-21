Зеленський виступив перед парламентом Данії. Фото:

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня прибув з робочим візитом до Данії.

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Глава держави виступив перед данський парламентом. Заявив, що всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть. Однак наголосив, що Україні вдасться вистояти й він прагне, щоб партнери це «почули, побачили та відчули». Про це йшлося у виступі, який транслювався у YouTube.

Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть, — заявив він.

Також український лідер подякував данцям за американські протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них. Наголосив, що росіяни їх бояться. Також Зеленський висловив подяку за «Цезарі», «Леопарди», «Бредлі» та дрони.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюттер заявив, що Україна отримає від Нідерландів 42 літаки F-16 після завершення тренування українських пілотів та інженерів. Данія погодилася передати ЗСУ 19 таких літаків.