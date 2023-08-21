Командир ЗСУ нарахував 5,4 млн грн підлеглим, які не з’являлися на службі

Полковник безпідставно нарахував 5,4 млн грн підлеглим. Фото: ДБР

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Ракурс

Командир однієї з військових частин Миколаївської області отримав підозру від ДБР.

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Слідство встановило, що полковник був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, посадовець нараховував зарплатню навіть тим бійцям, які по три місяці не з’являлися на службу. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

З’ясувалося, що офіцер завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Зараз розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю вже повідомили про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, заступник командира батальйону одної з військових частин Одеської області майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Військовослужбовці за весь час роботи будівельниками отримували зарплату бійців ЗСУ, а держава зазнала за цей час збитки на суму понад 2 млн грн.