Працівник ТЦК у Києві погрожував призовникові пістолетом. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186445-pracivnyk-tck-u-kyievi-pogrojuvav-pryzovnykovi-pistoletom-policiya-vidreaguvala.html

Ракурс

Працівник Територіального центру комплектування у Києві погрожував пістолетом чоловіку в цивільному.

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Таке відео напередодні з’явилося в мережі. Його поширила низка Telegram-каналів. На кадрах видно, як мирний мешканець під час суперечки з людьми у військовій формі кричить: «Не стріляйте! Чого ви мене чіпаєте?». Причина конфлікту досі залишається невідомою.

За словами очевидців, інцидент трапився у Солом’янському районі біля ринку. Словесна перепалка виникла нібито між представником ТЦК та чоловіком, який за віком підлягає мобілізації. Свідки стверджують, що людина у військовій формі «погрожувала чоловікові пістолетом».

У прес-службі столичної поліції повідомили, що на місце події прибув наряд поліції, який встановив та опитав усіх учасників інциденту. Все зареєстрували в Солом’янському управлінні поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а звернення та заяви до правоохоронців не надходили. Зараз проводиться подальша перевірка.

Нагадаємо, 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. А Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А до суду направили вже 15 обвинувальних актів.