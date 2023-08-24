Розвідка Британії вказала, чому путін інспектував штаб у Ростові

https://racurs.ua/ua/n186499-rozvidka-brytaniyi-vkazala-chomu-putin-inspektuvav-shtab-u-rostovi.html

Ракурс

Мета приїзду російського диктатора, воєнного злочинця володимира путіна до штабу в Ростові-на-Дону, захопленого під час заколоту ватажка бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина у червні, — демонстрація влади.

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Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

19 серпня президент рф здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, розташованому за 160 км від лінії фронту. У штабі працюють військові, які ведуть війну проти України.

За даними британської розвідки, путін провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

Група «Вагнера» ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування таким, що діє у звичайному режимі, — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області рф розбився літак Embraer Legacy 600 із 10-ма особами на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів — серед них нібито був й Пригожин, командир ПВК «Вагнера» Дмитро Уткін та ще кілька найманців.

За даними Інституту вивчення війни, путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак Пригожина, намагаючись таким чином публічно відновити своє панування та помститися за приниження.