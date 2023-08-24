ГУР показало відео висадки десанту в Криму — привезли прапор України

https://racurs.ua/ua/n186504-gur-pokazalo-video-vysadky-desantu-v-krymu-pryvezly-prapor-ukrayiny-video.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Військово-морські сили Збройних сил України провели спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму.

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Ексклюзивні кадри роботи українських розвідників оприлюднили розвідники. Підрозділ ГУР МО «Артан» виконав бойове завдання біля українського півострова.

24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Близько 5.00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» вказав, що в рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова.

Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, — повідомив Юсов.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60−70% їх знищують.

Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі й сталося — це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять, — зазначив Буданов.

Нагадаємо, у селі Маяк перебуває база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру є позиції для ППО.