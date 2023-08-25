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"Вагнерівців» у білорусі поменшало, відтік почався до убивства Пригожина
«Вагнерівців» у білорусі поменшало, відтік почався до убивства Пригожинаhttps://racurs.ua/ua/n186542-vagnerivciv-u-bilorusi-pomenshalo-vidtik-pochavsya-do-ubyvstva-prygojyna.htmlРакурс
Кількість «вагнерівців» у білорусі зменшується, це почалося ще до 23 серпня.
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Про це розповів «Радіо Свобода» речник ДПСУ Андрій Демченко.
Незначно, не швидко, але поступово кількість «вагнерівців» у білорусі йшла на зниження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їх кількість також продовжує зменшуватися, — сказав він
Загалом після недавніх подій у рф «треба по-іншому ставитися до подальшого перебування найманців у білорусі».
Також, за інформацією прикордонної служби, «вагнерівці» виїжджали в росію, зокрема під приводом відпусток, але надалі вони не поверталися у табори в білорусі. Ситуація на кордоні залишається контрольованою.
Напередодні білоруська служба «Радіо Свобода» зафіксувала активний демонтаж табору «вагнерівців» у білорусі. Наразі із 273 наметів демонтовано понад 100.