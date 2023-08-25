Активи колаборанта Сальдо і його сім’ї передали у власність держави

https://racurs.ua/ua/n186557-aktyvy-kolaboranta-saldo-i-yogo-sim-yi-peredaly-u-vlasnist-derjavy.html

Ракурс

Активи колаборанта й гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо стягнули в дохід держави. Йдеться про квартири у Херсоні, Ялті й Одесі, будинки, готель, земельні ділянки, автомобіль та декілька компаній. Статки зрадника передали в управління Фонду держмайна України.

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Про це повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства економіки.

Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності на ці активи, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України, — повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, рішенням уряду до Фонду держмайна було передано:

три земельні ділянки;

готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв. м) та Херсоні (36,8 кв. м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) — оформлене на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія) — оформлене на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) — записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) — записано на доньку Сальдо.

Нагадаємо, 13 квітня Міністерство юстиції України подало позовну заяву до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до Сальдо, який у період окупації Херсона очолював так звану військово-цивільну адміністрацію Херсонської області.