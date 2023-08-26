Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія вивела в Азовське море ракетоносій із вісьмома «Калібрами»

росія вивела в Азовське море ракетоносій із вісьмома «Калібрами»

26 сер 2023, 10:58
999

В Азовському морі станом на ранок 26 серпня на бойовому чергуванні перебуває один російський ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту.


.

Про це повідомляє прес-служба командування Військово-морських сил Збройних сил України станом на 10.00 суботи.

Також в ВМС повідомили, що:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться вісім ворожих кораблів;

  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 31 судно, з них 2 рухалось з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 28 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів