росія вивела в Азовське море ракетоносій із вісьмома «Калібрами»

https://racurs.ua/ua/n186572-rosiya-vyvela-v-azovske-more-raketonosiy-iz-vismoma-kalibramy.html

Ракурс

В Азовському морі станом на ранок 26 серпня на бойовому чергуванні перебуває один російський ракетоносій із вісьмома «Калібрами» на борту.

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Про це повідомляє прес-служба командування Військово-морських сил Збройних сил України станом на 10.00 суботи.

Також в ВМС повідомили, що:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться вісім ворожих кораблів;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 31 судно, з них 2 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 28 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.