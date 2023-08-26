Те, що путін зробив із пригожиним, показує ціну переговорів із рф, вважає Борис Джонсон

https://racurs.ua/ua/n186586-te-scho-putin-zrobyv-iz-prygojynym-pokazuie-cinu-peregovoriv-iz-rf-vvajaie-borys-djonson.html

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Хай що саме сталось із літаком, на якому був ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, його імовірна смерть не могла відбутись без наказу кремлівського диктатора путіна.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що те, що путін зробив із Пригожиним, показує ціну переговорів із рф.

путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна «данина пам’яті» загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок «Хрещеного батька»… Цими вбивствами путін на наших очах перетворюється на азійського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю, — пише Джонсон у своїй останній колонці для таблоїда Daily Mail.

Він додає, що союзникам України не варто зациклюватись на долі путіна, а продовжувати підтримку держави, яку він вирішив захопити.