Друге судно вийшло з Одеси "по тимчасовому коридору", але розвернулося у бік берега

https://racurs.ua/ua/n186590-druge-sudno-vyyshlo-z-odesy-po-tymchasovomu-korydoru-ale-rozvernulosya-u-bik-berega.html

Ракурс

Друге судно 26 серпня вийшло з одеського порту після зупинки зернової угоди. Суховантаж «Примус» знаходився в Одесі з 20 лютого 2022 року.

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Балкер під назвою PRIMUS уранці вирушив до болгарського міста Варна.

Судячи з даних із сайту Marinetraffic, який відстежує морський трафік, «Примус» вийшов з порту Одеси приблизно о 8.45 за місцевим часом, але вже опівдні, розвернувся і попрямував до берега.

При цьому місце призначення «Примуса» не змінилося — порт Варна. «Примус» слідує під прапором Ліберії. Порт приписки — порт Монровія.

16 серпня з порту Одеси вирушило перше судно — контейнеровоз «Джозеф Шульте». Порт його приписки — Гонконг. 18 серпня судно прибуло до порту Стамбула в Мармуровому морі, куди він спочатку прямував.

ВМС України оголосили про відкриття тимчасового чорноморського «гуманітарного коридору» для цивільних судів на початку серпня. Згідно з заявою військових, цей коридор насамперед використовуватиметься для виходу суден, що знаходилися в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Оскільки протягом усього маршруту зберігається загроза з боку російських військових та через дрейфуючі міни, для проходу суден капітан або власник повинен офіційно підтвердити готовність до плавання в небезпечних умовах.