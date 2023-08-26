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Друге судно вийшло з Одеси "по тимчасовому коридору", але розвернулося у бік берега
Друге судно вийшло з Одеси «по тимчасовому коридору», але розвернулося у бік берегаhttps://racurs.ua/ua/n186590-druge-sudno-vyyshlo-z-odesy-po-tymchasovomu-korydoru-ale-rozvernulosya-u-bik-berega.htmlРакурс
Друге судно 26 серпня вийшло з одеського порту після зупинки зернової угоди. Суховантаж «Примус» знаходився в Одесі з 20 лютого 2022 року.
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Балкер під назвою PRIMUS уранці вирушив до болгарського міста Варна.
Судячи з даних із сайту Marinetraffic, який відстежує морський трафік, «Примус» вийшов з порту Одеси приблизно о 8.45 за місцевим часом, але вже опівдні, розвернувся і попрямував до берега.
При цьому місце призначення «Примуса» не змінилося — порт Варна. «Примус» слідує під прапором Ліберії. Порт приписки — порт Монровія.
16 серпня з порту Одеси вирушило перше судно — контейнеровоз «Джозеф Шульте». Порт його приписки — Гонконг. 18 серпня судно прибуло до порту Стамбула в Мармуровому морі, куди він спочатку прямував.
ВМС України оголосили про відкриття тимчасового чорноморського «гуманітарного коридору» для цивільних судів на початку серпня. Згідно з заявою військових, цей коридор насамперед використовуватиметься для виходу суден, що знаходилися в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.
Оскільки протягом усього маршруту зберігається загроза з боку російських військових та через дрейфуючі міни, для проходу суден капітан або власник повинен офіційно підтвердити готовність до плавання в небезпечних умовах.