В Україні зробили заяву щодо участі в Євробаченні. Фото:

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Ракурс

Україна братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2024», який відбудеться у Мальме.

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«Суспільне» підтвердило участь України в Євробаченні 2024. Конкурс пройде у Швеції після перемоги Loreen з піснею «Tattoo» на Євробаченні-2023, яке у травні цього року приймав британський Ліверпуль від імені України. Про це йдеться на сайті мовника.

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров заявив, що у 2023 році змінилися правила. Тепер українці самі зможуть вибрати одного фіналіста шляхом відкритого національного відбору. Прийом заявок почнеться вже зовсім скоро. Серед кандидатів продюсер обиратиме пісні, які гідно зможуть представити Україну на масштабному музичному конкурсі.

Нагадаємо, на Євробаченні-2023 Україна посіла шосте місце. Разом з тим TVORCHI виконував пісню Heart of Steel, у якій розповідається про силу духу та незламність українців. Цей виступ називали одним з найемоційніших на тому Євробаченні.