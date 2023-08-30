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Ракурс
Частка викопного палива в енергетиці скоротилася в Євросоюзі до історичного мінімуму

Частка викопного палива в енергетиці скоротилася в Євросоюзі до історичного мінімуму

30 сер 2023, 20:42
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На тлі суттєвого падіння в Євросоюзі виробництва електрики за допомогою вугілля та газу майже дві третини країн-членів об'єднання досягли нечуваного раніше збільшення частки відновлюваних джерел у виробленні енергії — у деяких із них вона перевищує 75%.


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Згідно з доповіддю незалежного аналітичного центру Ember, у січні-червні 2023 року частка електрики, виробленої в Євросоюзі за допомогою викопного палива (газ, нафта, вугілля тощо) скоротилася на 17% щодо аналогічного періоду минулого року і тепер становить 33%. це найнижчий рівень як мінімум з 2000 року, коли почала вестись подібна статистика.

В основному це сталося за рахунок зменшення вироблення електроенергії за допомогою вугілля відразу на 23%, причому у травні вугільні електростанції встановили антирекорд, виробивши лише 10% від її загального обсягу.

Вироблення електрики за допомогою природного газу у січні-червні знизилося на 13%.

Водночас одразу в 17 країнах ЄС зафіксовано рекорди вироблення електрики з відновлюваних джерел: у Греції та Румунії цей показник уперше перевищив 50%, а в Данії та Португалії — 75%.

Загалом на території Європейського Союзу у січні-червні виробництво сонячної енергії зросло на 13%, а вітровий — на 5%.

Зазначається, що гідроенергетика та атомна енергетика поки що відновлюються після історичного мінімуму, зафіксованого у 2022 році, хоча їх довгострокові перспективи залишаються туманними. При цьому на тлі високих цін, що зберігаються, попит на електроенергію в Євросоюзі за перше півріччя знизився на 5%.

Джерело: Ракурс


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