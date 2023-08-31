Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки

https://racurs.ua/ua/n186749-danilov-opublikuvav-video-raketnogo-zapusku-novoyi-ukrayinskoyi-rozrobky.html

Ракурс

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки.

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Випробування успішні, застосування ефективне, — написав Данілов і заявив, що ракетна програма в дії та показав відео запуску.

Більше подробиць секретар РНБО не повідомляє. Утім, раніше Данілов стверджував, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою. Чи саме вона на відео — невідомо.

Він також познущався з росіянам процитувавши у Фейсбук рядки пісні «Любе» — улюбленого гурту кремлівського коротуна путіна: