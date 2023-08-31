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Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки
Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробкиhttps://racurs.ua/ua/n186749-danilov-opublikuvav-video-raketnogo-zapusku-novoyi-ukrayinskoyi-rozrobky.htmlРакурс
Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки.
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Випробування успішні, застосування ефективне, — написав Данілов і заявив, що ракетна програма в дії та показав відео запуску.
Більше подробиць секретар РНБО не повідомляє. Утім, раніше Данілов стверджував, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою. Чи саме вона на відео — невідомо.
Він також познущався з росіянам процитувавши у Фейсбук рядки пісні «Любе» — улюбленого гурту кремлівського коротуна путіна:
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