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Ракурс
Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки

Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки

31 сер 2023, 15:55
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Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео ракетного запуску нової української розробки.


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Випробування успішні, застосування ефективне, — написав Данілов і заявив, що ракетна програма в дії та показав відео запуску.

Більше подробиць секретар РНБО не повідомляє. Утім, раніше Данілов стверджував, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою. Чи саме вона на відео — невідомо.

Він також познущався з росіянам процитувавши у Фейсбук рядки пісні «Любе» — улюбленого гурту кремлівського коротуна путіна:

Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт

Джерело: Ракурс


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