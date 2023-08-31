Зеленський відповів, чи піде на другий термін, якщо вибори-2024 відбудуться

https://racurs.ua/ua/n186752-zelenskyy-vidpoviv-chy-pide-na-novi-vybory-yakscho-vony-vidbudutsya-u-2024-roci.html

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Володимир Зеленський дав зрозуміти, що планує балотуватися на другий термін, якщо вибори відбудуться 2024 року.

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На відповідне запитання журналіста RTP президент України заявив:

Я гадаю, що світова демократія підтримає нас. Я не кину свою країну.

У 2024 році, якщо продовжуватиметься війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну, — сказав президент.

Союзники мають фінансово допомогти Україні провести вибори в 2024 році, заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем після того, як Зеленський відреагував на його заклик.

Сенатор додав, що західні країни також мають підтримати Україну з безпекою та технічними можливостями проведення голосування. І це буде кращою інвестицією.

Раніше президент заявив, що вибори можливі, якщо США нададуть для цього 5 млрд грн. Також необхідно внести зміни у законодавство та створити умови для голосування в окопах.