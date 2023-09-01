Наслідки атаки на аеродром у Пскові. Фото: The War Zone

https://racurs.ua/ua/n186769-podrobyci-ataky-na-aerodrom-u-pskovi-rozkryla-rozvidka-foto.html

Ракурс

Атака дронів на аеродром «Крести» в Пскові, внаслідок якої були знищені та пошкоджені кілька транспортних літаків Іл-76, була здійснена з території рф.

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Зараз невідомо, чи удару завдали співробітники Головного управління розвідки Міноборони України, чи російські партизани. Однак причетність до атаки воєнної розвідки України підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone.

Ми працюємо з території росії, — наголосив він.

При цьому він не повідомив, які дрони та в якій кількості використовувалися. Видання ж продемонструвало знімок екрану з інфрачервоної камери одного з дронів, використаних в атаці.

Буданов зазначив, що внаслідок атаки два літаки були знищені та два серйозно пошкоджені. Метою удару була верхня частина літаків, бо там розташовані паливні баки й важлива частина лонжерона крила.

Нагадаємо, 31 серпня OSINT-дослідник М.Т. Андерсон опублікував супутникові знімки аеродрому Пскова, де днями відбулась атака дронів. На кадрах можна побачити, що два літаки було знищено повністю, ще два — дуже пошкоджені.

Джерело: The War Zone