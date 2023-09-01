NASA оприлюднило фото місця аварії російської станції «Луна-25». Фото:

https://racurs.ua/ua/n186776-nasa-opryludnylo-foto-miscya-avariyi-rosiyskoyi-stanciyi-luna-25.html

Ракурс

Можливе місце зіткнення російської автоматичної міжпланетної станції «Луна-25» з Місяцем дізналися в NASA.

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Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило на своєму сайті зображення можливого місця зіткнення російської станції з природним супутником Землі. Фахівці упевнені, що новий кратер на місячній поверхні є місцем аварії. Про це повідомляється на сайті агентства.

Світлину зробив зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), що перебуває на навколомісячній орбіті. Зазначається, що кратер має діаметр приблизно 10 м і з’явився на внутрішньому краю кратера Pontecoulant G, що розташований за 400 км від передбачуваного місця посадки станції.

Раніше LRO зробив знімок цієї області в червні 2022 року, тому фахівці припускають, що кратер утворився після цієї дати, — заявили американські фахівці.

Нагадаємо, росіяни запустили свою розрекламовану пропагандою місячну місію 11 серпня. Автоматична міжпланетна станція «Луна-25» стартувала з космодрому «Східний» за допомогою ракети-носія «Союз-2.1б». Посадку станції на Місяць була запланована на 21 серпня, однак 20 серпня «Луна-25» розбилася, зіткнувшись із місячною поверхнею. В «Роскосмосі» підтвердили аварію.