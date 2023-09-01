Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186784-zelenskyy-predstavyv-osvitniy-zastosunok-mriya-video.html

Ракурс

В Україні з’явився інноваційний освітній цифровий застосунок «Мрія».

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Його сьогодні, 1 вересня, представив президент України Володимир Зеленський. Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Українська освітня «Мрія». Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як «Дія». Українські учні та учениці, батьки, вчителі — кожен зможе скористатися функціями «Мрії», — наголосив Зеленський.

На сайті Офісу президента зазначається, що головна мета проекту «Мрія» — дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу, — вказано в повідомленні. — Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

«Мрія» також дозволить стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини.

Крім того, у застосунку дитина може мати ID — унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією», — зазначають в Офісі президента.

Також «Мрія» допомагатиме батькам знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог.

Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку, — зазначають у відомстві.

Крім того, застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв’язок від учителя.