УЄФА оголосив повний календар матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» дізнався розклад матчів у групі Ліги чемпіонів.

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Перший поєдинок чемпіон України проведе 19 вересня «вдома» проти «Порту» у Гамбурзі.

«Шахтар» — єдиний представник України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Тільки він та «Зоря» зуміли пробитися у груповий етап єврокубків нового сезону. Луганці зіграють у третьому за престижем турнірі УЄФА — Лізі конференцій.

У статусі переможця УПЛ «Шахтар» напряму потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

«Шахтар» стартує в єврокубку у вівторок, 19 вересня. Тоді «Гірники» зіграють номінально домашній матч проти «Порту». Календар «Шахтаря» на груповому етапі Ліги чемпіонів такий: вівторок, 19 вересня. «Шахтар» — «Порту»

середа, 4 жовтня. «Антверпен» — «Шахтар»

середа, 25 жовтня. «Барселона» — «Шахтар»

вівторок, 7 листопада. «Шахтар» — «Барселона»

вівторок, 28 листопада. «Шахтар» — «Антверпен»

середа, 13 грудня. «Порту» — «Шахтар»

Нагадаємо, домашні матчі у цьому турнірі донецький клуб цього року проводитиме у Гамбурзі, торік «гірники» грали у Варшаві.

У Гамбургу вже давно не грали єврокубки, Шахта хоче і заробити, і грати не з порожніми трибунами. «Шахтар» гратиме в ЛЧ на одному із найкращих німецьких стадіонів. Тут проходив перший фінал ЛЄ, Кличко перемагав Хея, а біля стадіону є кладовище для місцевих фанатів.

Матчі «Гамбурга» у другій Бундеслізі збирають 57 тисяч на трибунах, а команда вкотре намагатиметься повернутися в еліту.

«Шахтар» отримає у Гамбурзі потужну підтримку — вже в перший день продали 10 тисяч пакетів на матчі ЛЧ. За підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» потрапив до групи Н. Суперниками «Гірників» стали іспанська «Барселона», португальський «Порту» та бельгійський «Антверпен».