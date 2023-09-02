ЄС: Політика Маска у Твіттер сприяла поширенню пропаганди рф

https://racurs.ua/ua/n186819-ies-polityka-maska-u-tvitter-spryyala-poshyrennu-propagandy-rf.html

Ракурс

Мережа мікроблогів Твіттер (Twitter), яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, зіграла важливу роль у поширенні наративів російської пропаганди щодо України.

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Про це йдеться у дослідженні Європейської комісії, пише The Washington Post.

Дослідження засвідчило, що, попри добровільні зобов’язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta (Фейсбук), вживати заходів проти пропаганди рф, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає.

Впродовж 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися по всій Європі. Попередній аналіз дає змогу припустити, що в першій половині 2023 року охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter, — йдеться у звіті.

Євросоюз застосовує набагато агресивніший підхід до регулювання підтримуваної урядом дезінформації, аніж США.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибіцького, росія на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.