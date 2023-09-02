Генштаб: Армія рф безуспішно намагалася наступати на трьох напрямках

https://racurs.ua/ua/n186826-genshtab-armiya-rf-bezuspishno-namagalasya-nastupaty-na-troh-napryamkah.html

Ракурс

Окупаційна армія росії у суботу вела безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському (східніше Сєверного Донецької області) та Мар’їнському (південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донеччини) напрямках, де відбулося понад 15 бойових зіткнень.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та зенітно-ракетний комплекс рф.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області та здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку обстрілів рф зазнали Кам’янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступи в районі Новоєгорівки Луганської області. Також армія рф здійснювала артилерійські обстріли та завдавала авіаударів.

На Бахмутському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Противник обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку окупант завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Тягинка, Херсон та Первомайське Херсонської області.