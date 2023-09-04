Волинські тероборонівці накрили з мінометів позиції окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186869-teroboronivci-z-volyni-nakryly-z-minometiv-pozyciyi-okupantiv-na-luganschyni-video.html

Ракурс

Бої з російськими окупантами тривають у Серебрянському лісі Луганської області.

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Позиції загальників успішно знищують військовослужбовці Ковельського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони. В ході бойових дій вони вгатили по росіянах із мінометів. Про це 4 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (54 об 100 обр ТрО) обстрілюють з гранатометів ворожі позиції у Серебрянському лісі на Луганщині, — йдеться в підписі до відео.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 вересня повідомлялося, що 3 вересня на фронті сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку, а зараз бої точаться на південному і північному флангах Бахмута. Загалом з початку контрнаступу ЗСУ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.