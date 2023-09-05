Екс-глава ЦРУ: Єдине «досягнення» зимового наступу рф – знищення Бахмута

https://racurs.ua/ua/n186922-eks-glava-cru-iedyne-dosyagnennya-zymovogo-nastupu-rf-znyschennya-bahmuta.html

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Єдине «досягнення» окупаційної армії росії під час свого зимового наступу — знищення і захоплення міста Бахмут. Таку думку висловив під час Київського безпекового форуму командувач Центрального командування США у 2008−2010 роках, екс-директор ЦРУ генерал Девід Петреус.

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За його словами, український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти російській агресії, що викликає захоплення всього світу.

Увесь світ стежить за вашою країною і захоплюється вами. Те, як українці мобілізувалися як народ, — це неперевершено. Я захоплююсь патріотизмом і витримкою українського народу, — наголосив Петреус.

На його думку, Збройні сили України вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, — це знищення міста Бахмут і захоплення його ціною життів 25 тис. солдатів, — підсумував Петреус.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили 47 кв. км під Бахмутом, з них 3 кв. км — впродовж минулого тижня.