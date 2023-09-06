Росіяни привезли свіжу 25 армію на Куп'янсько-Лиманський напрям - Сирський

https://racurs.ua/ua/n186936-rosiyany-pryvezly-sviju-25-armiu-na-kup-yansko-lymanskyy-napryam-syrskyy.html

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію східних напрямах.

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Росіяни не полишили плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей і готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Сирський вкотре приїхав на передову у ці дні і працював у військових частинах ОТУ «Лиман» та «Соледар».

За словами українського командира, основне завдання ЗСУ нині — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.