Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни привезли свіжу 25 армію на Куп'янсько-Лиманський напрям - Сирський

Росіяни привезли свіжу 25 армію на Куп’янсько-Лиманський напрям — Сирський

6 вер 2023, 08:20
999

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію східних напрямах.


.

Росіяни не полишили плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей і готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території рф.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції.

Сирський вкотре приїхав на передову у ці дні і працював у військових частинах ОТУ «Лиман» та «Соледар».

За словами українського командира, основне завдання ЗСУ нині — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів