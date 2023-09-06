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Ракурс
На Буковині зафіксували землетрус

В Україні зафіксували землетрус магнітудою 3,1

6 вер 2023, 17:19
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Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера був зафіксований сьогодні, 6 вересня, о 12.56 у Кам’янецькій громаді Чернівецького району Чернівецької області на глибині 5 км.


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Про це повідомляє прес-служба Головному центрі спеціального контролю.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами, — наголошують у відостві.

Зазначається, що до цього останній землетрус з території Чернівецької області був зареєстрований 24 серпня, його магнітуда становила 1,6 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу, інфографіка: Головний центр спеціального контролю

Джерело: Ракурс


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