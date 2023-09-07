Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх біля Бахмута, на фронті відбулося 39 боїв

https://racurs.ua/ua/n186977-genshtab-zsu-maut-chastkovyy-uspih-bilya-bahmuta-na-fronti-vidbulosya-39-boyiv.html

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Збройні сили України мають успіх на південь від Бахмуту й продовжують витісняти окупаційну армію росії із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. За минулу добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень.

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Про це повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів рф. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, станцію радіоелектронної боротьби, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Армія рф минулої доби завдала 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаки рф біля Оріхово-Василівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.