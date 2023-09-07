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Ракурс
У Москві кажуть про збиття невідомого безпілотника

У Москві кажуть про збиття невідомого безпілотника (ВІДЕО)

7 вер 2023, 09:38
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У столиці країни-агресора росії сьогодні вранці заявили про нічну атаку невідомих безпілотників. Зокрема, у Москві кажуть про збиття БПЛА. Місцеві Телеграм-канали опублікували відео наслідків інциденту.


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Спочатку був сильний вибух, посипалися шибки. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка, — повідомляють жителі у міських чатах.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що в ніч на 7 вересня Москву атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від столиці рф.

Вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби, — написав Собянін.

Водночас російські пабліки публікують кадри пошкоджень нібито після збиття БПЛА. У соцмережах викладають знімки уламків БПЛА, який збили в підмосковному Раменському, неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

Окрім цього, міноборони рф в ніч на 7 вересня заявило про відбиття атаки безпілотників у Брянській області. Також у Ростові минулої ночі росіяни нібито збили два безпілотники.

Джерело: Ракурс


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