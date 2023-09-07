Ймовірні сценарії на осінь спрогнозували Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n186983-ymovirni-scenariyi-na-osin-sprognozuvaly-povitryani-syly.html

Ракурс

Країна-агресор росія може готувати до масових обстрілів України восени. Окупаційна армія рф використовуватиме не лише ракети, але й баражуючі боєприпаси «Шахед» власного виробництва.

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Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Варто очікувати, що ворог не відмовиться від своїх планів бити в осінньо-зимовий період по певних об'єктах критичної інфраструктури. Можливе використання ракет ще старих радянських таких як Х-22, можливо, С-300 для завдання ударів по прифронтових територіях, — зауважив Ігнат.

На його думку, новіше озброєння, високоточні ракети, ворог, ймовірно, використовуватиме для ударів вглиб України. Також речник вважає, що росіяни можуть зосередить на ударних дронах.

Все ж таки, мабуть, більше ворог зосередить увагу на виробництві безпілотників типу «Шахед». Є вже у них можливості у себе їх складати. Тому, мабуть, будуть нарощувати саме «Шахеди» і буде більше з’являтися «Шахедів», щоб атакувати нашу критичну інфраструктуру. Таких сценаріїв варто очікувати і готувати засоби протидії, — додав речник.

Нагадаємо, торік восени та взимку російські загарбники масова обстрілювали енергетичні об'єкти України. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.