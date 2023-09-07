На Куп’янському напрямку армія рф формує “ударний кулак” - деталі

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Окупаційна армія росії на Куп’янському напрямку намагається сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч солдатів для прориву українських позицій. Проте загарбникам бракує бронетехніки.

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Про це повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

Зі слів Євлаша, росіяни не змінюють тактику бою та штурмів на Куп’янському напрямку.

Вони діють за стандартним планом — сформувати «ударний кулак» із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках, — вказав речник.

Зараз триває технологічна війна, тобто протистояння артилерії, дронів, проте росіяни також відчувають проблеми з технікою.

Щоразу фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів, — додав він.

Нагадаємо, окупанти активізували наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках. Ворог не покидає намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми.