Підстави відсутні - військові відповіли на заяву представника президента у Раді про обмеження виїзду жінок за кордон

https://racurs.ua/ua/n187007-pidstavy-vidsutni-viyskovi-vidpovily-na-zayavu-predstavnyka-prezydenta-u-radi-pro-obmejennya.html

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Станом на зараз немає законних підстав обмежувати виїзд за кордон жінок, які мають медичні або фармацевтичні спеціальності та з 1 жовтня зобовʼязані стати на військовий облік.

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Про це повідомив начальник прес-служби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо «Суспільно».

Він додав, що також наразі немає процедури перевірки прикордонниками, чи є жінка військовозобов’язаною.

Перевіряти дипломи всіх жінок на кордоні ніхто не буде. Немає такої бази, — сказав Фітьо.

Про те, що для жінок, які повинні встати на військовий облік, виїзд за кордон наразі необмежений, також заявив раніше й речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.