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Підстави відсутні - військові відповіли на заяву представника президента у Раді про обмеження виїзду жінок за кордон
Підстави відсутні — військові відповіли на заяву представника президента у Раді про обмеження виїзду жінок за кордонhttps://racurs.ua/ua/n187007-pidstavy-vidsutni-viyskovi-vidpovily-na-zayavu-predstavnyka-prezydenta-u-radi-pro-obmejennya.htmlРакурс
Станом на зараз немає законних підстав обмежувати виїзд за кордон жінок, які мають медичні або фармацевтичні спеціальності та з 1 жовтня зобовʼязані стати на військовий облік.
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Про це повідомив начальник прес-служби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо «Суспільно».
Він додав, що також наразі немає процедури перевірки прикордонниками, чи є жінка військовозобов’язаною.
Перевіряти дипломи всіх жінок на кордоні ніхто не буде. Немає такої бази, — сказав Фітьо.
Про те, що для жінок, які повинні встати на військовий облік, виїзд за кордон наразі необмежений, також заявив раніше й речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Правила перетину кордону затверджені постановою уряду. Там чітко визначено, кому дозволено перетинати кордон. На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих категорій посадових осіб. Або державних службовців, які визначені урядом. Інших моментів відносно категорії жінок не було. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, то прикордонники будуть дотримуватись правил, — поінформував речник ДПСУ.
Представник президента у парламенті Федір Веніславський у коментарі «РБК-Україна» 7 вересня сказав, що військовозобов’язані українки з 1 жовтня не зможуть виїжджати за кордон без поважної причини.
За його словами, йдеться про жінок, які отримали медичну та фармацевтичну освіту. Вони повинні стати на військовий облік.
Якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, — сказав він.