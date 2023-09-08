Підвищення зарплат вчителям анонсують в уряді

https://racurs.ua/ua/n187036-pidvyschennya-zarplat-vchytelyam-anonsuut-v-uryadi.html

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Базову ставку заробітної плати вчителів планують підвищити з вересня 2024 року. Проте у цьому випадку скасують більшість надбавок, які діють зараз.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

У нас немає виходу, як не трансформувати систему освіти. У наступному році ми плануємо запустити масовий пілот, масштабний з новою заробітною платою, — зазначив міністр.

З його слів, зараз є 50 видів доплат і «досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати», внаслідок якого виходить досить маленька зарплата.

Вчителі повинні стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш високих заробітних плат, — сказав він.

Федоров повідомив, що 80% зарплати вчителів складатиме певний оклад, решта — кілька видів доплат.

Але з самого початку ця базова ставка буде досить великою. Поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року запрацює нова заробітна плата, — додав міністр.

Нагадаємо, у черні 2023 року середня зарплата українців склала 16 тис. 12 грн 38 коп. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%.

За даними НБУ, підвищення зарплат у приватному секторі відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію.