Активи Ігоря Коломойського тимчасово арештували. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187043-mayno-kolomoyskogo-tymchasovo-areshtuvaly-nabu-ta-sap.html

Ракурс

Активи Ігоря Коломойського тимчасово арештовані Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

.

Арешт на майно колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку», підозрюваного у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку, накладено на дві доби. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У прес-службі НАБУ пояснили, що такий крок обумовлений необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні про привласнення коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення.

Таким чином на підставі постанови директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, на понад 3 млрд грн. Також арештована майже тисяча об'єктів нерухомості й понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

У Бюро додали, що спрямували клопотання про накладення арешту на це майно до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 7 вересня НАБУ та САП повідомило Ігорю Коломойському нову підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку». Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської ОДА, розробив схему, за якою банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.