На Київщині затримали «військового перевертня», фото: Київська обласна прокуратура

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У Києві затримали агента фсб, який займався підготовкою нових повітряних атак рф по об'єктах критичної інфраструктури столиці.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляють прес-служби СБУ та Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що затриманий — контрактник однієї з військових частин Нацгвардії, російська спецслужба дистанційно завербувала його у січні цього року. Завербував контрактника його колишній співслужбовець, котрий після звільнення зі служби за станом здоров’я, виїхав за кордон, де за власною ініціативою почав співпрацювати з представником спецслужб рф.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, затриманий передавав інформацію про:

геолокацію теплових електростанцій у столиці;

відомості щодо технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони;

системи захисту території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони, — зазначають у СБУ.

За інформацією спецслужби, за кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з фсб від 100 до 1 тис. доларів США — сума залежала від складності проведеної «роботи» і важливості здобутої інформації.

За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів, — наголошують у СБУ.

Російського агента затримали у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб):