Кім Чен Ин на поїзді вирушає до росії

Кім Чен Ин, фото: KCNA

https://racurs.ua/ua/n187129-kim-chen-yn-na-poyizdi-vyrushaie-do-rosiyi.html

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У кремлі підтвердили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на запрошення російського диктатора володимира путіна «найближчими днями» відвідає рф з офіційним візитом.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Кремля.

Раніше сьогодні південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що за відомостями уряду Південної Кореї спеціальний потяг, який, імовірно, перевозив Кіма, схоже, вирушив до рф. На думку південнокорейської розвідки, потяг рухається до російського Владивостока.

За оцінками, поїздка на цьому потягу до Владивостока займе близько 20 годин. Тож Кім Чен Ин, ймовірно, прибуде у рф вже завтра, 12 вересня.

Таким чином, ця поїздка стане першим подібним візитом Кіма до рф за майже чотири з половиною роки та його першою поїздкою за кордон після спалаху пандемії COVID-19.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Кім та путін можуть зустрітися у кулуарах Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці, котрий проходить 10−13 вересня. Західні аналітики припускають, що сторони обговорюватимуть постачання північнокорейських озброєнь до рф.

Джерело: Yonhap